Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сроки СВО могут быть увеличены на неизвестное время. Всему виной вмешательство Запада, считает политик.
- Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада, - рассказал Песков. - Война, когда страны коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки напрямую вовлечены в этот конфликт.
Именно вмешательство ЕС может негативно повлиять на продолжительность военных действий. При этом, как считает Песков, несмотря на то, что ход вещей изменить не получится, Россия будет продолжать спецоперацию до выполнения всех задач.
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