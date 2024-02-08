В Минобороне решили ввести единый предельный возраст на службе при мобилизации. Речь идет о тех, кто служит по контракту, говорится в документе. Согласно законопроекту, высшие офицеры смогут служить до 70 лет, остальные же - до 65.

- Устанавливается следующий предельный возраст пребывания на военной службе: имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно - 70 лет; имеющих иное воинское звание - 65 лет, - говорится в сообщении, которое опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас предельный возраст для мобилизованных работает исключительно для тех, кто поступил на контрактную службу уже после 24 июня 2023 года. Однако документ не регулирует верхнюю границу для тех, кто пришел раньше.