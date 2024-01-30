В Госдуму внесли законопроект, по которому женщины, живущие со служащими СВО без официального оформления брака, смогут получать те же льготы, что и официальные супруги. Речь идет о вдовах.
- Если мужчина и женщина проживали вместе не менее трёх лет (или не менее одного года при наличии общего ребёнка) и вели совместное хозяйство, то такие отношения после гибели участника СВО можно признать брачными через суд в порядке особого производства, - говорится в документе.
Глава рабочей группы по работе спецоперации Андрей Турчак пояснил, что получение наследство и льгот будет возможно только по решению суда.
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