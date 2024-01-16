Британское издание UnHerd опубликовало статью, в которой указывает на возможные развития событий между Россией и Украиной. Как считают авторы публикации, Москва обладает уникальной возможностью направить силы в тыл Украины, нанеся сокрушительный удар и лишив страну способности продолжать боевые действия.
- Имея уникальную возможность бить в тыл Украине способом, с которым Киев не может сравниться, российские силы усилят удары по энергетической инфраструктуре, - говорится в публикации.
Киев находится в уязвимом положении и из-за сокращения помощи от Запада, считают авторы. Это приведет к деградации ВСУ уже в ближайшее время, а в 2025 году прогнозируется крах.
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