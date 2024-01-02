В Телеграм-канале "Военкоры Русской Весны" появилось уникальное видео о геройстве раненого российского бойца. Одним пинком он сумел защитить от летящего снаряда ВСУ не только себя, но и своих товарищей. Боеприпас был сброшен дроном.

Кадры демонстрируют видео, снятое вражеским коптером. Один из бойцов, уже будучи раненым, издевательски подманивает коптер рукой, после чего на него и на его двух товарищей сбросили снаряд. Солдат не растерялся и пинком отбил боеприпас. Он все-таки взорвался, но уже на безопасном для российских бойцов расстоянии.

Украинская сторона, первой опубликовавшая кадры, снятые коптером, прокомментировала ситуацию словами «Такого мы ещё не видели».

https://vk.com/video-143671781_456239082