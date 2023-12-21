Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.12.2023 : 90,4056
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.12.2023 : 99,048
Focus: Ежедневные потери ВСУ ужасают
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:43

Focus: Ежедневные потери ВСУ ужасают

Немецкое издание Focus сообщило, что потери ВСУ на линии фронта выглядят достаточно внушительными. По данным, указанным в публикации, вооруженные силы теряют ежедневно до 800 бойцов.

- Это означает, что для замены убитых и раненых ежемесячно необходимо набирать более 20 тысяч солдат, - подчеркивает автор публикации.

Еще одной проблемой, по мнению Focus, стали проблемы в работе военной техники, которую ВСУ получает от Запада. Автор сравнил запасы Москвы и Киева. Украина выпускает ежедневно максимум 7 тысяч артиллерийских снарядов, тогда как в России эта цифра равняется 20-ти тысячам. Играет роль и скорость поставок, которые РФ обеспечивает бесперебойно.

Мир

США разработали план, чтобы Украина «смогла стоять на собственных ногах»

США разработали план, чтобы Украина «смогла стоять на собственных ногах»

Новый план развития поможет США сэкономить на Киеве в будущем.

Читать полностью
Еще одна попытка напугать: ЕС готовит очередные пакеты санкций против РФ

Еще одна попытка напугать: ЕС готовит очередные пакеты санкций против РФ

Однако не все политики уверены в успехе этого мероприятия.

Читать полностью

Общество

Эксперты рассказали, с каким пробегом лучше покупать автомобиль

Эксперты рассказали, с каким пробегом лучше покупать автомобиль

Выбирая подержанный автомобиль, важно учитывать не только его пробег, но и другие факторы, советуют эксперты с портала njcar. ru.

Читать полностью
В ГИБДД раскрыли 6 смертельных ошибок при зимнем вождении

В ГИБДД раскрыли 6 смертельных ошибок при зимнем вождении

Интенсивные снегопады и образование наледи в начале зимы могут создать трудности для водителей, особенно для тех, кто не имеет достаточного опыта вождения в зимних условиях.

Читать полностью

Новости