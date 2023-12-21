Немецкое издание Focus сообщило, что потери ВСУ на линии фронта выглядят достаточно внушительными. По данным, указанным в публикации, вооруженные силы теряют ежедневно до 800 бойцов.

- Это означает, что для замены убитых и раненых ежемесячно необходимо набирать более 20 тысяч солдат, - подчеркивает автор публикации.

Еще одной проблемой, по мнению Focus, стали проблемы в работе военной техники, которую ВСУ получает от Запада. Автор сравнил запасы Москвы и Киева. Украина выпускает ежедневно максимум 7 тысяч артиллерийских снарядов, тогда как в России эта цифра равняется 20-ти тысячам. Играет роль и скорость поставок, которые РФ обеспечивает бесперебойно.