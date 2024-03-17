Сегодня российские военные подразделения группировки "Восток" освободили в Запорожской области населенный пункт Мирное, сообщает РИА "Новости".
В ответ 72-ая механизированная бригада ВСУ провела контратаку, которую успешно отразили российские бойцы штурмовой группы. В результате боя противник потерял 120 человек личного состава и 3 машины.
Сейчас наша армия закрепилась уже в центре села Работино на Запорожском направлении. Этот пункт считался для ВСу главным достижением при контрнаступлении прошлого года.
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