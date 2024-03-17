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Армия России взяла под контроль пункт Мирное в Запорожской области
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:57

Армия России взяла под контроль пункт Мирное в Запорожской области

Сегодня российские военные подразделения группировки "Восток" освободили в Запорожской области населенный пункт Мирное, сообщает РИА "Новости".

В ответ 72-ая механизированная бригада ВСУ провела контратаку, которую успешно отразили российские бойцы штурмовой группы. В результате боя противник потерял 120 человек личного состава и 3 машины.

Сейчас наша армия закрепилась уже в центре села Работино на Запорожском направлении. Этот пункт считался для ВСу главным достижением при контрнаступлении прошлого года.




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