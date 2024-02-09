Министр обороны России Сергей Шойгу нанес визит в пункт управления одного из объединений Западной группировки войск. Также он посетил штаб группировки войск прикрытия государственной границы. Позже состоялось оперативное совещание в штабе Объединенной группировки войск, где Шойгу заслушал доклады командующих.

"О высокой эффективности" штурмовых отрядов, работающих с разведывательно-ударными и огневыми комплексами, рассказал министру Евгений Никифоров, командующий Западной группировкой. Шойгу в ответ потребовал действовать "на опережение" и усилить группировку войск прикрытия госграницы и "вести разведку на всю глубину обороны".

Глава Минобороны напомнил о важности непрерывного снабжения войск в зоне СВО всем необходимым. Министр поручил выделить подразделениям дополнительные разведывательные и ударные средства.