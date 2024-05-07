Президент Владимир Путин заявил во время речин на церемонии своей инаугурации:

"Сделаем все, чтобы люди, которые делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в госуправлении".

Сегодня, 7 мая, в Кремле проходит церемония вступления в должность президента России Владимира Путина, избранного на новый шестилетний срок на мартовских выборах 2024 года.