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Путин: сделаем всё, чтобы герои Отечества выходили на ведущие позиции в госуправлении
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:28

Путин: сделаем всё, чтобы герои Отечества выходили на ведущие позиции в госуправлении

Президент Владимир Путин заявил во время речин на церемонии своей инаугурации:

"Сделаем все, чтобы люди, которые делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в госуправлении".

Сегодня, 7 мая, в Кремле проходит церемония вступления в должность президента России Владимира Путина, избранного на новый шестилетний срок на мартовских выборах 2024 года.

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