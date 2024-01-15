Украинская теннисистка Элина Свитолина уверена, что из-за допуска россиян к Олимпийским играм Киев должен что-то предпринять. Во время заявления она сообщила, что НОК Украины обязан отреагировать на ситуацию.

- Мы следим за развитием ситуации, посмотрим, как будет выглядеть следующий шаг, - дополнила свое выступление теннисистка.

Свое мнение украинская спортсменка выразила во время пресс-конференции при Открытом чемпионате Австралии по теннису. Напомним, что Россия и Белоруссия были допущены к Играм только на условиях строгой нейтральности - запрещена любая национальная символика.