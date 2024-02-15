Группа агропредприятий (ГАП) "Ресурс", ведущий производитель мяса бройлеров в России, теперь будет заниматься и свиноводством. В пресс-релизе компании сообщается, что уже заключена сделка по приобретению трех свиноводческих комплексов, комбикормового завода, мясоперерабатывающего цеха, а также комплекса по выращиванию крупного рогатого скота, который будет производить и молоко.

- Наличие собственной базы необходимо в первую очередь для стабильного обеспечения сырьем комбинатов по глубокой переработке мяса для выпуска колбасных изделий и деликатесов, - пишут в официальном сообщении. - Удаленное расположение свиноводческих комплексов от птицеводческих объектов позволит по-прежнему строго соблюдать все стандарты халяль при производстве продукции из мяса цыплят-бройлеров.

Сумму сделки предприятие озвучивать не стало. Напомним, что в прошлом году компания освоила новое направление по производству молочной продукции.