Сегодня Таганский суд в Москве вынес решение о штрафе в отношении Википедии. Компания Wikipedia Foundation будет оштрафована на сумму 1 миллион рублей за нежелание удалить со своего ресурса недостоверную информацию.
Энциклопедия, которая представляет интересы Запада в российском сегменте сети, признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях России. Ранее эта же компания была оштрафована российским судом на 3 миллиона рублей по той же самой статье.
В марте этого года в Государственной Думе сообщали, что блокировка в России этого информационного ресурса — Wikipedia — очень вероятна, из-за того, что там содержатся сведения о том, как обходить блокировку через VPN нежелательных сайтов.
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