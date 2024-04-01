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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 16:02

Суд Москвы оштрафовал Wikipedia за ложную информацию

Сегодня Таганский суд в Москве вынес решение о штрафе в отношении Википедии. Компания Wikipedia Foundation будет оштрафована на сумму 1 миллион рублей за нежелание удалить со своего ресурса недостоверную информацию.

Энциклопедия, которая представляет интересы Запада в российском сегменте сети, признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях России. Ранее эта же компания была оштрафована российским судом на 3 миллиона рублей по той же самой статье.

В марте этого года в Государственной Думе сообщали, что блокировка в России этого информационного ресурса — Wikipedia — очень вероятна, из-за того, что там содержатся сведения о том, как обходить блокировку через VPN нежелательных сайтов.

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