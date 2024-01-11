В 2024 году ТГУ планирует начать производство медицинских изделий из биорезорбируемого магниевого сплава

В 2024 году Тольяттинский государственный университет (ТГУ) планирует начать производство медицинских изделий из биорезорбируемого магниевого сплава для травматологии и ортопедии. Разработанная в университете технология позволяет создавать саморастворяющиеся имплантаты.

Эксперты считают, что перевод имплантологии на отечественные продукты возможен, но требуется создание единого ГОСТа для определения скорости растворения имплантатов в организме человека. Ученые ТГУ работают над методикой определения этой характеристики и планируют создание стандартов на биорезорбируемые металлические материалы и методику их измерения, сообщает Фарммедпром.