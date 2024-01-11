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В 2024 году ТГУ планирует начать производство медицинских изделий из биорезорбируемого магниевого сплава
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:49

В 2024 году ТГУ планирует начать производство медицинских изделий из биорезорбируемого магниевого сплава

В 2024 году Тольяттинский государственный университет (ТГУ) планирует начать производство медицинских изделий из биорезорбируемого магниевого сплава для травматологии и ортопедии. Разработанная в университете технология позволяет создавать саморастворяющиеся имплантаты.

Эксперты считают, что перевод имплантологии на отечественные продукты возможен, но требуется создание единого ГОСТа для определения скорости растворения имплантатов в организме человека. Ученые ТГУ работают над методикой определения этой характеристики и планируют создание стандартов на биорезорбируемые металлические материалы и методику их измерения, сообщает Фарммедпром.

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