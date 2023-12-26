Хирурги из Италии восстановили парализованную руку мужчине, пересадив нервы с ноги

Ученые Сибирского отделения Российской академии наук завершили успешную экспедицию на Крайнем севере, в результате которой был обнаружен новый вид слизевика. Этот организм, представляющий собой полугриб-полуживотное, был выявлен в лесах Кольского полуострова, Таймыра и Забайкалья, где он произрастает на гнилых, поваленных и больных деревьях.