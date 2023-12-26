Хирурги из Италии восстановили парализованную руку мужчине, пересадив нервы с ноги

В ходе уникальной операции в Турине итальянскими хирургами восстановлена подвижность парализованной руки 55-летнего медработника, пострадавшего в ДТП и подвергшегося ампутации части левой ноги.
Процедура длилась 12 часов и включала пересадку нервной ткани с ноги для реиннервации мышц верхней конечности. Эта инновационная операция стала результатом четырехлетней исследовательской работы и является первой в мире.
Американские офтальмологи сообщили, как можно защитить глаза во время использования гаджетов
Офтальмологи из американской академии офтальмологии (AAO) сообщают, что ношение очков вместо контактных линз во время работы за компьютером может предотвратить ощущение сухости глаз. Эксперты также рекомендуют приглушить окружающее освещение для комфортного использования гаджетов.
Ученые-зоологи обнаружили в Юго-Восточной Азии два новых вида мягкошерстных ежей
Ученые-зоологи обнаружили в Юго-Восточной Азии два новых вида мягкошерстных ежей, длиной 12-14 сантиметров, лишенных иголок. Результаты исследования, опубликованные в журнале Zoological Journal, представляют собой описание пяти видов ежей, среди которых два признаны ранее неизвестными для науки.
Врач-онколог Иванов выделяет неочевидный симптом рака носовой полости
Врач-онколог и главврач клиники "Мамма" Антон Иванов выделяет неочевидный симптом рака носовой полости - наличие насморка. По его словам, симптомы рака носа схожи с признаками вирусных и бактериальных инфекций, таких как простуда или синусит.
Ученые Сибирского отделения Российской академии наук открыли новый вид слизевика
Ученые Сибирского отделения Российской академии наук завершили успешную экспедицию на Крайнем севере, в результате которой был обнаружен новый вид слизевика. Этот организм, представляющий собой полугриб-полуживотное, был выявлен в лесах Кольского полуострова, Таймыра и Забайкалья, где он произрастает на гнилых, поваленных и больных деревьях.