Шестилетний ребенок попал в больницу после игры с новогодним украшением

В Ленинградской области шестилетняя девочка была доставлена в медицинское учреждение после случившегося инцидента с новогодней гирляндой. По словам матери ребенка, дочь удерживала переключатель, когда вдруг раздался крик. Маленькую девочку госпитализировали с электротравмой, а врачи поставили диагноз - ожог третьей степени.