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Шестилетний ребенок попал в больницу после игры с новогодним украшением
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 18:04

Шестилетний ребенок попал в больницу после игры с новогодним украшением

В Ленинградской области шестилетняя девочка была доставлена в медицинское учреждение после случившегося инцидента с новогодней гирляндой. По словам матери ребенка, дочь удерживала переключатель, когда вдруг раздался крик. Маленькую девочку госпитализировали с электротравмой, а врачи поставили диагноз - ожог третьей степени.

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