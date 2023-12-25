В Ленинградской области шестилетняя девочка была доставлена в медицинское учреждение после случившегося инцидента с новогодней гирляндой. По словам матери ребенка, дочь удерживала переключатель, когда вдруг раздался крик. Маленькую девочку госпитализировали с электротравмой, а врачи поставили диагноз - ожог третьей степени.
Посол РФ: Запад впервые опробовал сценарий цветной революции в Сербии
Беспорядки в Сербии не представляют собой нового явления; именно в этой стране Запад впервые попробовал сценарий цветной революции с элементами гибридной войны.
Отсутствие акций против россиян в НХЛ объяснили на Украине
Главный тренер сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич объяснил отсутствие проведения акций против российских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Врач-терапевт Асанов перечислил заболевания, которые возникают в новогоднюю ночь
В интервью с Общественной Службой Новостей врач-терапевт Тимур Асанов поделился информацией о заболеваниях, которые часто усугубляются в период новогодних праздников.
Срочную службу в погранвойсках ФСБ разрешили проходить россиянам
После подписания президентом Российской Федерации Владимиром Путиным соответствующего закона, призывникам было предоставлено право проходить срочную службу в пограничных войсках Федеральной службы безопасности (ФСБ).