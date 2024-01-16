Онколог Марьенко рекомендует отказаться от курения и солярия, уменьшить употребление алкоголя, использовать солнцезащитный крем и поддерживать здоровый вес для снижения риска рака.
Курение увеличивает вероятность развития рака легких, полости рта, пищевода, желудка, поджелудочной железы, почек и мочевого пузыря. Умеренное употребление спиртных напитков связано с риском рака печени, пищевода, толстой кишки и молочной железы. Загар и солярий, содержащие ультрафиолетовое излучение, могут повреждать кожу и вызывать рак. Соблюдение здорового образа жизни, правильное питание и избегание вредной пищи также снижают риск различных видов рака, сообщает РИАМО.
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