14 мая на Солнце произошла вторая за день мощная вспышка класса X, по информации из Института прикладной геофизики. Вспышка с индексом X1.2, длившаяся 25 минут, была зарегистрирована в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664.

﻿Это одна из 15 вспышек класса X, произошедших за последние две недели, наряду с многочисленными вспышками класса М, сообщает Газета.Ру.

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