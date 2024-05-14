14 мая на Солнце произошла вторая за день мощная вспышка класса X, по информации из Института прикладной геофизики. Вспышка с индексом X1.2, длившаяся 25 минут, была зарегистрирована в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664.
Это одна из 15 вспышек класса X, произошедших за последние две недели, наряду с многочисленными вспышками класса М, сообщает Газета.Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/Ростислав Александрович Луценко (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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