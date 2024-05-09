На Солнце произошли две вспышки высочайшего класса. Первая, X1.0, случилась в 00:40 по московскому времени и длилась 50 минут. Вторая, X2.2, была зафиксирована в 12:14 и продолжалась 41 минуту.

Оба события сопровождались выбросами радиоизлучения и нарушением радиосвязи. Кроме того, зафиксированы семь вспышек класса М. За последние две недели отмечено восемь вспышек класса X. Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, способными вызвать магнитные бури на Земле, сообщает ТАСС.

Фото: flickr. com/NASA Goddard Space Flight Center (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)