Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил о потенциальных вспышках высшего балла X на Солнце в ближайшие дни. Он отметил, что накопление энергии наблюдается в южном полушарии Солнца, обращенном к Земле.

В конце марта 2024 года была зарегистрирована магнитная буря уровня G4, и с начала апреля количество солнечных вспышек резко сократилось. Однако сейчас наблюдается новый период активности, и ожидаются возможные вспышки высшего балла, особенно опасные в период с 19 по 20 апреля. Богачев напомнил, что солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X, сообщает РИА Новости.