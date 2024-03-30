В Липецкой области дневная температура превысит рубеж в 20 градусов

Средние суточные температуры воздуха ожидаются в пределах 12-14 градусов Цельсия, что превышает климатическую норму на 9-11 градусов. Согласно прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 марта в Липецкой области ожидается переменная облачность с периодическими прояснениями и незначительными осадками.

Скорость ветра будет составлять 6-11 м/сек в направлении юго-запад. Температура ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов, в течение дня — от +16 до +21 градуса. В Липецке также ожидается переменная облачность без существенных осадков, с ночной температурой от +5 до +7 градусов и дневной от +17 до +19 градусов.

31 марта стал самым теплым днем в Липецке в 2019 году, когда температура достигла +18 градусов. Самым холодным в истории метеонаблюдений этот день был в 1952 году, когда зафиксировано -16 градусов мороза.