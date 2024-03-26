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Исследователи установили дату мощной магнитной бури в апреле: она обрушится на Землю во второй половине месяца
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:24

Исследователи установили дату мощной магнитной бури в апреле: она обрушится на Землю во второй половине месяца

Первый удар магнитной бури ожидается 1 апреля, но он будет достаточно слабым, чтобы его заметили только чувствительные люди. Самая сильная буря, оцененная в пять баллов, ожидается 22 апреля и продлится до 24 апреля. После этого геомагнитная обстановка должна стабилизироваться, но существует вероятность новых вспышек на Солнце, что снова может вызвать проблемы на Земле. Относительно слабые магнитные бури также ожидаются с 5 по 10 апреля.

Ученые прогнозируют около 20-30 "солнечных штормов" в 2024 году, из которых 15% могут достигнуть максимальных значений.

В период действия магнитных бурь у метеозависимых людей могут возникать апатия и тревога, а также усиливаться хронические заболевания, такие как гипертония и ишемическая болезнь сердца, сообщает Zab.Ru.

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