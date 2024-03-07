Эксперт Медиавилла предупреждает о возможных последствиях солнечных вспышек для Земли

Эксперт по популяризации науки Даниэль Медиавилла отмечает, что разрушение электросети по всей планете может быть одним из последствий глобальной катастрофы, вызванной мощными вспышками на Солнце. Это может привести к возвращению человечества в эпоху Средневековья, когда отсутствовали многие современные технологии.
С увеличением солнечной активности усиливается угроза для спутников и электросети. Эксперт сравнивает возможные события с геомагнитной бурей 1859 года, которая нарушила работу телеграфных линий, но подчеркивает, что современный ущерб может быть намного серьезнее из-за тесной связи человечества с электричеством, сообщает МИР24.
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