На Солнце зафиксированы две мощные вспышки высшего балла X, произошедшие впервые за семь лет

Последний раз подобное явление наблюдалось в сентябре 2017 года. Вспышки вызвали интерес среди ученых, так как такие события происходят редко и указывают на переход Солнца в состояние чрезвычайно высокой активности.

Согласно предварительным оценкам, плазменные облака, выброшенные в результате вспышек, вероятно, пройдут мимо Земли.

Однако ученые предупреждают о возможных последствиях для нашей планеты, таких как магнитные бури, которые могут вызвать сбои в работе энергосистем и повлиять на животный мир. Ученые также отмечают увеличение частоты и мощности солнечных вспышек, что может свидетельствовать о приближении Солнца к пику активности, сообщает РИА Новости.