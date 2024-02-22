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Сразу две мощные вспышки зафиксированы на Солнце
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:15

Сразу две мощные вспышки зафиксированы на Солнце

Максимальный из пяти возможных уровень силы вспышек, которые произошли на Солнце минувшей ночью 22 февраля. Первая вспышка была зафиксирована учеными в 2 ночи, вторая, несколько часов спустя. Всего различают такие буквенные классификации — A, B, C, M и X (минимальный — A0.0) в зависимости от мощности рентгеновского излучения.

Сегодняшние вспышки достигли класса Х и произошли на звезде практически одновременно, что не случалось последние семь лет, говорят астрономы. Два столь мощных взрыва подряд говорят о том факте, что наше светило перешло в фазу очень высокой активности, уверены сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

С начала 2024 года уже пять вспышек класса Х произошли до этого. Направены они были не в сторону нас. Вот и сейчас облака плазмы, идущие от Солнца пока проходят мимо нашей планеты, однако не исключено небольшое соприкосновение. Это может вызвать сильную магнитную бурю на Земле.

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