На предстоящей неделе в Москве ожидается необычно высокое атмосферное давление, сообщает Евгения Тишковца.
Специалист отмечает, что пик барического "бугра" придется на пятницу, когда барометры покажут необычно высокие 769 миллиметров ртутного столба, что превышает норму на 22 единицы. Это атмосферное давление, эквивалентное спуску на глубину около 200 метров под землю, что может ощущаться человеком, сообщает aif.ru.
Издание FT рассекретило объединение банкиров Европы
Внутри самого скрытного банковского сообщества Европы проходят одни из крупнейших финансовых сделок в мире, более резонансные, чем даже в Давосе, пишет Financial Review.
На Бали вводится налог для туристов
С 14 февраля 2024 года на острове Бали вводится новый туристический налог в размере менее десяти долларов на человека. Оплата этого налога обязательна для всех туристов и осуществляется наличными или картой Visa и Mastercard в аэропорту Денпасар или в онлайн-приложении.
Эндокринолог Янг рекомендует включить в рацион корнеплоды на ужин
Вечерний рацион оказывает существенное воздействие на здоровье и вес человека.
Торосов: Минэкономразвития высказалось о введении платы за выбросы углерода в России
Ведомства Минэкономразвития высказывают мнение о введении платы за выбросы углерода в России, считая это необходимым шагом.