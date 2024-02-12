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Синоптик Тишковца рассказала москвичам о барическом
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:42

Синоптик Тишковца рассказала москвичам о барическом "бугре"

На предстоящей неделе в Москве ожидается необычно высокое атмосферное давление, сообщает Евгения Тишковца.

Специалист отмечает, что пик барического "бугра" придется на пятницу, когда барометры покажут необычно высокие 769 миллиметров ртутного столба, что превышает норму на 22 единицы. Это атмосферное давление, эквивалентное спуску на глубину около 200 метров под землю, что может ощущаться человеком, сообщает aif.ru.

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