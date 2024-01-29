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Эксперты выделили топ направлений для пляжного отдыха зимой
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована вчера в 20:31

Эксперты выделили топ направлений для пляжного отдыха зимой

В сотрудничестве с ведущими туроператорами, включая Coral Travel, PEGAS Touristik, Ambotis Holidays, FUN&SUN, Anex, "Русский Экспресс", Space Travel, PAC Group, TEZ TOUR и Let'sFly, представлен ТОП-7 пляжных направлений для идеального загара в зимнем сезоне.

Среди выделенных направлений — Таиланд, ОАЭ, Египет, Куба, Шри-Ланка, Мальдивы и Хайнань. Египет обещает комфортную температуру, Таиланд — более горячую погоду, ОАЭ гарантируют мягкое солнце, Шри-Ланка привлекает бесплатной визой до 31 марта, Куба предлагает морской бриз и мягкое солнце, на Мальдивах всегда солнечно, а Хайнань считается лучшим направлением в феврале. Длительность перелетов варьируется от 5,5 до 14 часов в зависимости от выбранного направления, сообщает Правда.Ру.

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