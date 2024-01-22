Российские ученые предупредили о надвигающейся магнитной буре

Российские ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук предупредили о надвигающейся магнитной буре, которая ожидается 23 января.

Прогнозируется, что магнитная буря достигнет уровня G1, считающегося слабым, с пиками в 6:00 и 12:00 по московскому времени. Это происходит после сильнейшей вспышки в действующем солнечном цикле, произошедшей в начале января 2024 года с рейтингом X5.0, почти вдвое превышающей предыдущую максимальную вспышку X2.8, зафиксированную в декабре 2023 года. Последнее событие такого масштаба произошло в сентябре 2017 года со вспышкой уровня X8.2, сообщает РИА Новости.