Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.01.2024 : 87,9724
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.01.2024 : 95,8854
Российские ученые предупредили о надвигающейся магнитной буре
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:57

Российские ученые предупредили о надвигающейся магнитной буре

Российские ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук предупредили о надвигающейся магнитной буре, которая ожидается 23 января.

Прогнозируется, что магнитная буря достигнет уровня G1, считающегося слабым, с пиками в 6:00 и 12:00 по московскому времени. Это происходит после сильнейшей вспышки в действующем солнечном цикле, произошедшей в начале января 2024 года с рейтингом X5.0, почти вдвое превышающей предыдущую максимальную вспышку X2.8, зафиксированную в декабре 2023 года. Последнее событие такого масштаба произошло в сентябре 2017 года со вспышкой уровня X8.2, сообщает РИА Новости.

Мир

Украинская беженка убила немца, отказываясь покидать его квартиру

Украинская беженка убила немца, отказываясь покидать его квартиру

Украинская гражданка предстала перед немецким судом по обвинению в убийстве мужчины, который предоставил ей убежище в феврале 2022 года.

Читать полностью
Боец UFC из Грузии стал жертвой кражи в США

Боец UFC из Грузии стал жертвой кражи в США

﻿Грузинский боец легчайшего веса в Абсолютном бойцовском чемпионате Мераб Двалишвили поделился, что его кошелек был похищен из его автомобиля в Лас-Вегасе.

Читать полностью

Общество

Россиянам сообщили, необходимо ли промывать мотор при замене масла

Россиянам сообщили, необходимо ли промывать мотор при замене масла

В современных условиях, согласно рекомендациям автоэксперта Александра Носко, промывка системы смазки двигателя при замене масла становится необходимой лишь в определенных ситуациях.

Читать полностью
Ученые выявили, почему собаки виляют хвостом

Ученые выявили, почему собаки виляют хвостом

Научное исследование, проведенное коллективом ученых, включая Сильвию Леонетти, Тейлора Херша и Андреа Равиньяни, выявило разнообразие причин, по которым собаки виляют хвостом.

Читать полностью

Новости