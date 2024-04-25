Аренда загородного жилья в Подмосковье на лето 2024 года начинается от 30 тысяч рублей в месяц. Наиболее доступные места расположены в Егорьевске, Воскресенске, Коломне и Уваровке, а самые дорогие — в Барвихе, Павловской Слободе, Красногорске и Горках-10.
За последний год цены на аренду таунхаусов, домов и дач в регионе заметно выросли, а количество предложений уменьшилось на 22%. Повышение цен и уменьшение предложения объясняются тем, что арендаторы стали делать выбор раньше, активно бронируя жилье на лето заблаговременно, сообщает Газета.Ру.
Фото: openverse.org/nicolas.boullosa (CC BY 2.0 license)
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