Российские туристы в этом году проявляют значительный интерес к летнему отдыху в Турции, активно используя акции раннего бронирования. Объемы продаж выросли в 2,5-3 раза по сравнению с предыдущим годом, превысив 60% общего объема продаж, по данным РСТ. Группа компаний "Слетать.ру" отмечает увеличение заявок на туры в Турцию в 2,5 раза, с предпочтением курортов в Аланье, Кемере, Сиде, Белеке и Анталье.

На данный момент можно забронировать тур в Турцию на двоих на 7 ночей с вылетом из Москвы в июне и проживанием в 5-звездочном отеле по системе "все включено" от 116 тыс. рублей, а в июле — от 113 тыс. рублей. Средний чек тура в Турцию вырос на 6% до 269,8 тыс. рублей.

Также отмечается рост спроса на Турцию в интернет-магазине туров Travelata. ru. Директор по маркетингу компании Олег Козырев сообщает о трехкратном росте объема покупок туров в Турцию в высокий сезон по сравнению с прошлым годом, с усредненной глубиной бронирования в 50 дней.

По данным агрегаторов, более двух третей туристов предпочитают отели 5*, с предпочтением к системам питания "ультра все включено" и "все включено", которые составляют более 80% бронирований.

Основными направлениями для российских туристов остаются Россия (72,5%), Турция (16%), Абхазия (5,5%) и Египет (3%), с Турцией, занимающей лидирующее положение по запросам.

Раннее бронирование туров в Турцию в 2023 году было не очень успешным из-за резкого повышения це﻿н отельерами перед летним сезоном. В этом году ценовая политика более уравновешена, но ослабление курса рубля негативно сказывается на конечной стоимости зарубежных туров, сообщает Tourbus.Ru.