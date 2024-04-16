Российские туристы в этом году проявляют значительный интерес к летнему отдыху в Турции, активно используя акции раннего бронирования. Объемы продаж выросли в 2,5-3 раза по сравнению с предыдущим годом, превысив 60% общего объема продаж, по данным РСТ. Группа компаний "Слетать.ру" отмечает увеличение заявок на туры в Турцию в 2,5 раза, с предпочтением курортов в Аланье, Кемере, Сиде, Белеке и Анталье.
На данный момент можно забронировать тур в Турцию на двоих на 7 ночей с вылетом из Москвы в июне и проживанием в 5-звездочном отеле по системе "все включено" от 116 тыс. рублей, а в июле — от 113 тыс. рублей. Средний чек тура в Турцию вырос на 6% до 269,8 тыс. рублей.
Также отмечается рост спроса на Турцию в интернет-магазине туров Travelata. ru. Директор по маркетингу компании Олег Козырев сообщает о трехкратном росте объема покупок туров в Турцию в высокий сезон по сравнению с прошлым годом, с усредненной глубиной бронирования в 50 дней.
По данным агрегаторов, более двух третей туристов предпочитают отели 5*, с предпочтением к системам питания "ультра все включено" и "все включено", которые составляют более 80% бронирований.
Основными направлениями для российских туристов остаются Россия (72,5%), Турция (16%), Абхазия (5,5%) и Египет (3%), с Турцией, занимающей лидирующее положение по запросам.
Раннее бронирование туров в Турцию в 2023 году было не очень успешным из-за резкого повышения цен отельерами перед летним сезоном. В этом году ценовая политика более уравновешена, но ослабление курса рубля негативно сказывается на конечной стоимости зарубежных туров, сообщает Tourbus.Ru.
По слухам в Android 15 может появиться функция зарядки по NFC
Слухи о возможном нововведении в Android 15 связанные с функцией зарядки по NFC были раскрыты техноблогером Мишаалом Рахманом. Рахман обнаружил соответствующую технологию в коде бета-версии Android 15 и высказал предположение о её целесообразности, учитывая наличие стандарта Qi на рынке.
Из горящего здания Копенгагенской фондовой биржи была спасена ценная картина
Художественный шедевр — "С Копенгагенской фондовой биржи" Педера Северина Кройера (1851-1909) — является одним из наиболее известных произведений датского художника. На записях местных телеканалов видно, как полотно осторожно переносят в безопасное место.
Отчет Страхового дома ВСК выделил самый аварийные китайские автомобили
В первом квартале 2024 года в России наблюдается резкий рост аварий с китайскими автомобилями, который составил 48 процентов.
Эксперты высказались о различии цен на отдых в России и Турции
Известно, что отдых в Сочи стоит дороже, чем в Турции, несмотря на то, что качество обслуживания ниже. Туристы предпочитают выбирать Турцию из-за более привлекательных цен.