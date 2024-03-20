Эксперты рассказали о стоимости отдыха в Геленджике летом

Согласно данным, которые были представлены эксперами, цены в Геленджике начинаются от 60 тысяч рублей на двоих за отдых без учета дополнительных расходов. Туристические операторы также предоставили информацию о ценах на отдых по системе "все включено".
В период с июня по август спрос на отдых в Геленджике сравним с популярными курортами, такими как Сочи и Анапа. За последний год количество бронирований увеличилось на 2-3 раза у различных туроператоров.
Средние цены на отели в 2024 году выросли примерно на 15 процентов по сравнению с предыдущими годами, что соответствует увеличению стоимости на других курортах Краснодарского края.
Стоимость недельного тура с размещением в бюджетных санаториях или гостиницах категорий две и три звезды составляет в среднем 60-90 тысяч рублей на двоих, в "четверках" — от 66 до 110 тысяч рублей, а в "пятерках" — от 150 тысяч рублей. Обратите внимание, что расходы на дорогу не включены в указанные цены, сообщает РИА Новости.
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