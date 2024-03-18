Доцент Гареев прогнозирует снижение цен на отдых в ОАЭ и на Шри-Ланке летом на 15%

Снижение цен на отдых в ОАЭ и на Шри-Ланке связано с увеличением числа полетных программ. Однако, несмотря на доступность цен, есть недостатки: летом не сезон, а направления сами по себе недешевы.

Стоимость отдыха начинается от 80 тысяч рублей на человека с учетом перелета, который является довольно продолжительным, что может не подходить всем. Также не всегда доступна система "все включено", что приводит к дополнительным расходам на питание и напитки. Из-за этого ожидать повышенного спроса летом на эти направления не стоит, считает Гареев. Полная оценка популярности направлений будет возможна после анализа первых результатов расширения полетной программы, сообщает РИА Новости.