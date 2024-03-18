Доцент Гареев прогнозирует снижение цен на отдых в ОАЭ и на Шри-Ланке летом на 15%

Снижение цен на отдых в ОАЭ и на Шри-Ланке связано с увеличением числа полетных программ. Однако, несмотря на доступность цен, есть недостатки: летом не сезон, а направления сами по себе недешевы.
Стоимость отдыха начинается от 80 тысяч рублей на человека с учетом перелета, который является довольно продолжительным, что может не подходить всем. Также не всегда доступна система "все включено", что приводит к дополнительным расходам на питание и напитки. Из-за этого ожидать повышенного спроса летом на эти направления не стоит, считает Гареев. Полная оценка популярности направлений будет возможна после анализа первых результатов расширения полетной программы, сообщает РИА Новости.
Xiaomi представила на мировом рынке новое устройство для умного дома
Xiaomi представила на мировом рынке поворотную камеру видеонаблюдения Smart Camera C500 Pro.
Женщина из Канады сдала анализ ДНК и узнала о своем "собачьем" прошлом
Кристина Хагер, жительница Торонто и журналист, решила протестировать услугу определения породы собак с помощью ДНК-теста.
Эндокринолог Тананакина выделила продукты, которые необходимо добавить в весенний рацион
Врач-эндокринолог Наталия Тананакина из АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) рекомендует включать в рацион весной цитрусовые фрукты, киви и зеленые листья для предотвращения авитаминоза.
Игру "Among Us" экранизируют в формате мультсериала
Популярная мобильная игра "Among Us" получит анимационную адаптацию. По игре снимут мультипликационный сериал, где главные роли озвучат две звезды Элайджа Вуд (Властелин колец, Город грехов), Эшли Джонсон (The last of us).