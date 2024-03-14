Стало известно, какие направления для отдыха выбрали россияне на это лето

Исследование, проведенное сервисом "Яндекс Путешествия", выявило значительный рост интереса к раннему бронированию отелей в нескольких регионах России на лето 2024 года. Наибольший прирост бронирований отмечен в Мурманской области (389%), Северной Осетии (381%) и Карачаево-Черкесии (351%). Кроме того, рост спроса наблюдается в Карелии (303%), Камчатском крае (287%) и других регионах.

Исследование также выявило увеличенный интерес к новым туристическим местам, таким как отели во Владимирской, Ростовской, Нижегородской и Калининградской областях. Наибольшей популярностью на юге страны пользуются Крым и Краснодарский край.

Среди городов, значительный рост бронирований отелей на лето отмечен в Екатеринбурге и других городах Свердловской области (248%). В то же время, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область продолжают оставаться популярными направлениями для летнего отдыха россиян, сообщает Центральная Служба Новостей.