Стало известно, какие направления для отдыха выбрали россияне на это лето

Исследование, проведенное сервисом "Яндекс Путешествия", выявило значительный рост интереса к раннему бронированию отелей в нескольких регионах России на лето 2024 года. Наибольший прирост бронирований отмечен в Мурманской области (389%), Северной Осетии (381%) и Карачаево-Черкесии (351%). Кроме того, рост спроса наблюдается в Карелии (303%), Камчатском крае (287%) и других регионах.
Исследование также выявило увеличенный интерес к новым туристическим местам, таким как отели во Владимирской, Ростовской, Нижегородской и Калининградской областях. Наибольшей популярностью на юге страны пользуются Крым и Краснодарский край.
Среди городов, значительный рост бронирований отелей на лето отмечен в Екатеринбурге и других городах Свердловской области (248%). В то же время, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область продолжают оставаться популярными направлениями для летнего отдыха россиян, сообщает Центральная Служба Новостей.
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