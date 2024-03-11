Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.03.2024 : 90,7493
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.03.2024 : 98,8767
Профессор неврологии и педиатрии Бет Энн Мэлоу предупреждает о потенциальной опасности перехода на летнее время
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:27

Профессор неврологии и педиатрии Бет Энн Мэлоу предупреждает о потенциальной опасности перехода на летнее время

Перевод часов может нарушить циркадные ритмы, что связано с риском развития проблем со сном, диабета, ожирения и болезней сердца. Исследования показывают, что увеличение продолжительности светового дня, особенно вечером, может снизить выработку мелатонина, что влияет на сон. Подростки особенно уязвимы из-за этого.

Люди, живущие на западной стороне часовых поясов, часто спят меньше из-за позднего появления света утром. Переход на летнее время повышает риск различных заболеваний, так как нарушает циркадные ритмы человека, сообщает Газета.Ру.

Мир

Страховщики в Великобритании отказываются работать с китайскими автомобилями

Страховщики в Великобритании отказываются работать с китайскими автомобилями

Причины отказов включают опасения, связанные с дефицитом запчастей, долгими сроками доставки и недостатком технической информации.

Читать полностью
Недавно выпущенный MacBook Air M3 был сравнен с предыдущими моделями на M1 и M2

Недавно выпущенный MacBook Air M3 был сравнен с предыдущими моделями на M1 и M2

Основное отличие состоит в чипе, который немного быстрее, поддержке Wi-Fi 6E, возможности вывода сигнала на два внешних монитора и других небольших улучшениях.

Читать полностью

Общество

В авиакомпании Turkish Airlines объяснили причины отказа россиянам в перелете в Аргентину

В авиакомпании Turkish Airlines объяснили причины отказа россиянам в перелете в Аргентину

Российские туристы получают отказ в перелете в Аргентину в Turkish Airlines в соответствии с правилами въезда, требующими наличие билетов в обе стороны и бронирование отеля на весь период пребывания.

Читать полностью
На весенние школьные каникулы в Москве наблюдается высокий спрос на туры

На весенние школьные каникулы в Москве наблюдается высокий спрос на туры

Высокий спрос на туры привел к практической распродаже гостиничных мест и билетов в популярные музеи.

Читать полностью

Новости