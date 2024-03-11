Профессор неврологии и педиатрии Бет Энн Мэлоу предупреждает о потенциальной опасности перехода на летнее время

Перевод часов может нарушить циркадные ритмы, что связано с риском развития проблем со сном, диабета, ожирения и болезней сердца. Исследования показывают, что увеличение продолжительности светового дня, особенно вечером, может снизить выработку мелатонина, что влияет на сон. Подростки особенно уязвимы из-за этого.
Люди, живущие на западной стороне часовых поясов, часто спят меньше из-за позднего появления света утром. Переход на летнее время повышает риск различных заболеваний, так как нарушает циркадные ритмы человека, сообщает Газета.Ру.
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