Профессор неврологии и педиатрии Бет Энн Мэлоу предупреждает о потенциальной опасности перехода на летнее время

Перевод часов может нарушить циркадные ритмы, что связано с риском развития проблем со сном, диабета, ожирения и болезней сердца. Исследования показывают, что увеличение продолжительности светового дня, особенно вечером, может снизить выработку мелатонина, что влияет на сон. Подростки особенно уязвимы из-за этого.

Люди, живущие на западной стороне часовых поясов, часто спят меньше из-за позднего появления света утром. Переход на летнее время повышает риск различных заболеваний, так как нарушает циркадные ритмы человека, сообщает Газета.Ру.