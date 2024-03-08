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Туркомпании отмечают увеличение бронирований летних туров в Сочи, несмотря на цены за проживание
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:41

Туркомпании отмечают увеличение бронирований летних туров в Сочи, несмотря на цены за проживание

В сравнении с прошлым годом наблюдается значительный рост продаж, особенно в отношении пакетных туров. Цены на отели категории "три звезды" начинаются от 68 тыс. рублей на двоих за 10 ночей с завтраками, в то время как за проживание в отелях категории "четыре звезды" туристам придется заплатить от 87 тыс. рублей за такой же период.

Несмотря на увеличение стоимости проживания, популярность Сочи как курорта продолжает расти. В 2023 году курорт посетили 7,6 млн туристов, а по прогнозам экспертов, к 2024 году ожидается увеличение туристического потока до свыше 7,8 млн человек, достигая к 2030 году отметки в 10 млн отдыхающих, сообщает ТАСС.

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