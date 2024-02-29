Начало мультимодальной перевозки в Абхазию на летний сезон запланировано на 30 апреля 2024 года

Пассажиры из различных регионов России смогут воспользоваться единым билетом, включающим поезд и автобус, для поездок в пять городов Абхазии: Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон и Сухум.
Билеты уже доступны для приобретения как в кассах железнодорожных вокзалов, так и через агентские сети и онлайн-сервисы.
Система единого билета для путешествий в Абхазию была запущена в 2017 году и теперь охватывает также другие популярные направления, включая горнолыжные курорты и города различных регионов России, сообщает Правда.Ру.
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