В летнем сезоне 2024 года наблюдается значительный рост спроса среди россиян на туры в Абхазию

Раннее бронирование туров в Абхазию увеличилось в 5-6 раз по сравнению с предыдущим годом. Национальные туроператоры, такие как "Интурист", FUN&SUN, АЛЕАН, "Дельфин" и "Мультитур", сообщают о заметном росте объемов продаж и спроса.

Эксперты выделяют несколько факторов, объясняющих этот рост. Одним из ключевых моментов является доступность цен на курорты Абхазии, поддерживаемая привлекательными условиями акции раннего бронирования. Некоторые отели предлагают тарифы прошлого года или с небольшой коррекцией. Улучшение концепций размещения, переход от полного пансиона к "все включено", а также расширение числа объектов среднего ценового сегмента, ориентированных на семейный отдых, также сыграли роль в привлечении туристов.

Логистическая доступность, особенно через Сочи, куда россияне могут добраться на самолете или поезде, а затем воспользоваться трансфером в Абхазию, также способствует увеличению популярности этого региона. Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон и Сухум оказались в топе предпочтений туристов, которые предпочитают отели среднего уровня, оборудованные бассейнами, питанием "все включено" и активной анимацией. Важным трендом также является повышенный интерес к коттеджам для летнего отдыха. Пик заездов в Абхазию ожидается в период с 25 июня по 27 августа, сообщает Газета.Ру.