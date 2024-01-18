Турэксперт Уманский рекомендует заранее планировать летний отдых

Турэксперт Илья Уманский, исполняющий обязанности президента российского Союза туриндустрии, рекомендует заранее планировать летний отдых и бронировать туры для экономии. Уманский подчеркивает, что в настоящее время актуальны акции раннего бронирования, позволяющие приобрести тур по более выгодной цене. Бронирование номера требует предоплаты от 10 до 30%, с возможностью оплаты оставшейся суммы летом или в рассрочку ближе к сезону.

Эксперт советует внимательно следить за акциями туроператоров, авиакомпаний и железнодорожных компаний. Он также отмечает, что, несмотря на популярность Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края, растет интерес к отдыху в других регионах России.

Основной спрос прогнозируется на Черноморском побережье, включая Краснодарский край, Крым и Абхазию. Однако Уманский подчеркивает, что география путешествий расширяется, и практически каждый регион пользуется популярностью среди туристов, сообщает Центральная Служба Новостей.