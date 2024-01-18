Турэксперт Илья Уманский, исполняющий обязанности президента российского Союза туриндустрии, рекомендует заранее планировать летний отдых и бронировать туры для экономии. Уманский подчеркивает, что в настоящее время актуальны акции раннего бронирования, позволяющие приобрести тур по более выгодной цене. Бронирование номера требует предоплаты от 10 до 30%, с возможностью оплаты оставшейся суммы летом или в рассрочку ближе к сезону.
Эксперт советует внимательно следить за акциями туроператоров, авиакомпаний и железнодорожных компаний. Он также отмечает, что, несмотря на популярность Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края, растет интерес к отдыху в других регионах России.
Основной спрос прогнозируется на Черноморском побережье, включая Краснодарский край, Крым и Абхазию. Однако Уманский подчеркивает, что география путешествий расширяется, и практически каждый регион пользуется популярностью среди туристов, сообщает Центральная Служба Новостей.
Индийская тектоническая плита, аналогично Африке, может разделиться
Исследователи обнаружили, что Тибет разрывается под поднимающимися Гималаями, где куски континентальной плиты отслаиваются, представляя более сложную геологию, чем предполагалось ранее.
Samsung Electronics планирует выпустить смарт-кольцо Galaxy Ring
Samsung Electronics планирует выпустить смарт-кольцо Galaxy Ring, предназначенное для мониторинга здоровья. Глава мобильного подразделения компании, Тэ Мун Ро, отмечает, что, несмотря на преимущества Galaxy Watch, некоторым пользователям неудобно постоянно носить часы.
Российская компания представила инновационную батарею для общественного электротранспорта
Российская компания "Системы Автономной Энергии" (САЭ) представила инновационную батарею под названием "Дзета" для общественного электротранспорта. Эта отечественная разработка выделяется своими характеристиками, превосходя большинство зарубежных аналогов.
Американские ученые выявили новый источник выбросов углекислого газа в атмосферу
Американские ученые из Университета штата Юта выявили новый источник выбросов углекислого газа в атмосферу - донный траловый промысел. В ходе этого метода рыболовства на дне океана высвобождается углерод из донных отложений, который превращается в углекислый газ, более половины которого попадает в атмосферу.