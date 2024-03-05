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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:59

Самолет компании "Россия" вернулся в Пулково после вылета

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Россия" вернулся в аэропорт Пулково по техническим причинам. Рейс под номером №6465 направлялся из Санкт-Петербурга в Челябинск, сообщает ТАСС.

Решение о возвращение самолета командиров воздушного судна было принято после того как сработал датчик корректной работы одного из двигателей.

Управляющая компания аэропорта Пулково подтвердила благополучную посадку самолета. Пассажиров высадили в здание аэровокзала, после чего рейс на Челябинск был выполнен на резервном самолете несколько часов спустя. Авиалайнер осматривают специалисты технической службы авиакомпании.



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