Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.02.2024 : 92,4387
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.02.2024 : 99,8968
КБ
  1. Главная
  2. Страна
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:32

КБ "Сухого" успешно испытали грузовой беспилотник

Специалисты Объединённой авиастроительной корпорации ОКБ Сухого протестировали алготритмы управления, систему зависания, взлета и посадки нового БПЛА при испытании нового тяжелого грузового беспилотника, сообщает RT.

Параметры аппарата такие: грузоподъемность до 300 кг, а дальность доставки — до 500 км. После этапа испытаний предстоит подготовка к серийному производству. Использование беспилотников для доставки грузов сейчас общемировой тренд.

Мир

Около 60% россиян уверены, что престиж военной службы возрастает

Около 60% россиян уверены, что престиж военной службы возрастает

По данным опроса ФОМ, 60% россиян утверждают, что престиж военных увеличивается, в то время как 21% считают, что он остается неизменным.

Читать полностью
Аргентина готова и дальше торговать с Россией

Аргентина готова и дальше торговать с Россией

Информация о планах южноамериканской страны передать Украине российские вертолеты не подтверждается.

Читать полностью

Общество

Сразу две мощные вспышки зафиксированы на Солнце

Сразу две мощные вспышки зафиксированы на Солнце

Солнечная активность в этом году показывает небывалый уровень мощности.

Читать полностью
Синоптик Гидрометцентра рассказал, где в России сильные морозы

Синоптик Гидрометцентра рассказал, где в России сильные морозы

Аномально низкие температуры в ряде регионов нашей страны вызваны антициклоном.

Читать полностью

Новости