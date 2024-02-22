Специалисты Объединённой авиастроительной корпорации ОКБ Сухого протестировали алготритмы управления, систему зависания, взлета и посадки нового БПЛА при испытании нового тяжелого грузового беспилотника, сообщает RT.

Параметры аппарата такие: грузоподъемность до 300 кг, а дальность доставки — до 500 км. После этапа испытаний предстоит подготовка к серийному производству. Использование беспилотников для доставки грузов сейчас общемировой тренд.