Эксперты сообщили, что начинать борьбу с диабетом необходимо с контроля уровня сахара и снижения веса

Специалисты подчеркнули тревожный факт: каждый третий россиянин имеет избыточный вес, что является ключевым фактором риска для развития сахарного диабета. Каждый пятый-шестой житель России страдает преддиабетом, что предвещает развитие болезни.
Эксперты утверждают, что до 90% людей с диабетом второго типа также страдают избыточным весом. Это подтверждает, что эффективный контроль уровня глюкозы возможен лишь при совместном снижении уровня сахара и веса.
Накопление жира у лиц с избыточным весом приводит к нарушению восприятия инсулина клетками организма, что является основной причиной развития диабета. Контроль массы тела и жирового обмена играет ключевую роль в профилактике этого заболевания. Существуют препараты, способствующие стимуляции этих процессов и имеющие подтвержденную эффективность научными исследованиями, сообщает SM.News.
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