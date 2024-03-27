Эксперты сообщили, что начинать борьбу с диабетом необходимо с контроля уровня сахара и снижения веса

Специалисты подчеркнули тревожный факт: каждый третий россиянин имеет избыточный вес, что является ключевым фактором риска для развития сахарного диабета. Каждый пятый-шестой житель России страдает преддиабетом, что предвещает развитие болезни.

Эксперты утверждают, что до 90% людей с диабетом второго типа также страдают избыточным весом. Это подтверждает, что эффективный контроль уровня глюкозы возможен лишь при совместном снижении уровня сахара и веса.

Накопление жира у лиц с избыточным весом приводит к нарушению восприятия инсулина клетками организма, что является основной причиной развития диабета. Контроль массы тела и жирового обмена играет ключевую роль в профилактике этого заболевания. Существуют препараты, способствующие стимуляции этих процессов и имеющие подтвержденную эффективность научными исследованиями, сообщает SM.News.