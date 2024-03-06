Эксперты рассказали, к чему приводит отказ от сахара

Врачи, в телепрограмме "Жить здорово!", под руководством Елены Малышевой, привели результаты исследования, показывающие, что употребление избыточного сахара приводит к привыканию из-за выделения гормонов удовольствия. Рекомендуется исключить продукты с добавленным сахаром из рациона, включая скрытые источники, такие как кетчуп или йогурт.
Отказ от сахара приводит к улучшению здоровья уже через несколько дней: снижается артериальное давление, уровень глюкозы в крови, и вес, а обычная пища начинает казаться слаще. Через 6 месяцев заметны значительные результаты, такие как устойчивое снижение веса, уменьшение талии, улучшение когнитивных функций мозга и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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