Эксперты рассказали, к чему приводит отказ от сахара

Врачи, в телепрограмме "Жить здорово!", под руководством Елены Малышевой, привели результаты исследования, показывающие, что употребление избыточного сахара приводит к привыканию из-за выделения гормонов удовольствия. Рекомендуется исключить продукты с добавленным сахаром из рациона, включая скрытые источники, такие как кетчуп или йогурт.

Отказ от сахара приводит к улучшению здоровья уже через несколько дней: снижается артериальное давление, уровень глюкозы в крови, и вес, а обычная пища начинает казаться слаще. Через 6 месяцев заметны значительные результаты, такие как устойчивое снижение веса, уменьшение талии, улучшение когнитивных функций мозга и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает МедЗдрав.Инфо.