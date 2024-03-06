Врач Мясников опроверг миф о том, что сахарный диабет развивается исключительно от употребления сахара

В эфире программы "О самом главном" врач общей практики и телеведущий Александр Мясников объяснил, что сахарный диабет второго типа часто развивается у людей, употребляющих высококалорийную пищу, насыщенную быстрыми углеводами, такими как белый хлеб, макароны, рис и сахар.
Мясников подчеркнул, что калорийность не единственный фактор, важным является также тип углеводов. Он отметил, что питание с высоким содержанием быстрых углеводов может привести к инсулинорезистентности, что в свою очередь может способствовать развитию сахарного диабета, ожирению и даже онкологическим заболеваниям, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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