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Врачи выделили признаки высокого уровня сахара в крови, которые часто остаются незамеченными
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:23

Врачи выделили признаки высокого уровня сахара в крови, которые часто остаются незамеченными

Эти симптомы включают чрезмерную жажду, сухость кожи, тягу к сладкому, частые посещения туалета и раздражительность. Однако также важно обращать внимание на необычные проявления, такие как проблемы с деснами, усугубление пародонтита, рост микробов и инфекции из-за повышенного уровня сахара.

Постоянные покалывания, жжение и онемение в ногах могут также свидетельствовать о проблемах с сахаром в крови.

Большинство людей с диабетом также страдают от постоянной усталости, вызванной дополнительной нагрузкой на организм для обработки сахара. Раннее обнаружение этих сигналов помогает начать лечение и предотвратить серьезные осложнения, сообщает Российская Газета.

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