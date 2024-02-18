Врачи выделили признаки высокого уровня сахара в крови, которые часто остаются незамеченными

Эти симптомы включают чрезмерную жажду, сухость кожи, тягу к сладкому, частые посещения туалета и раздражительность. Однако также важно обращать внимание на необычные проявления, такие как проблемы с деснами, усугубление пародонтита, рост микробов и инфекции из-за повышенного уровня сахара.

Постоянные покалывания, жжение и онемение в ногах могут также свидетельствовать о проблемах с сахаром в крови.

Большинство людей с диабетом также страдают от постоянной усталости, вызванной дополнительной нагрузкой на организм для обработки сахара. Раннее обнаружение этих сигналов помогает начать лечение и предотвратить серьезные осложнения, сообщает Российская Газета.