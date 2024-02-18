Врачи сообщают, что ограничение употребления сахара в рационе снижает уровень жиров в крови

Особенно актуально снижение сахара в случаях избыточного содержания триглицеридов, основной формы жиров в организме, которое увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Людям с лишним весом, диабетом или предиабетом рекомендуется ограничить употребление простых углеводов и алкоголя, а также включить в рацион полезные жиры и упражнения. В случае неэффективности изменений образа жизни, врачи могут назначить лекарства, включая статины, для снижения уровня триглицеридов, сообщает NVL.