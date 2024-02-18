Врачи сообщают, что ограничение употребления сахара в рационе снижает уровень жиров в крови

Особенно актуально снижение сахара в случаях избыточного содержания триглицеридов, основной формы жиров в организме, которое увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Людям с лишним весом, диабетом или предиабетом рекомендуется ограничить употребление простых углеводов и алкоголя, а также включить в рацион полезные жиры и упражнения. В случае неэффективности изменений образа жизни, врачи могут назначить лекарства, включая статины, для снижения уровня триглицеридов, сообщает NVL.
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Врачи выделили признаки высокого уровня сахара в крови, которые часто остаются незамеченными
Эти симптомы включают чрезмерную жажду, сухость кожи, тягу к сладкому, частые посещения туалета и раздражительность. Однако также важно обращать внимание на необычные проявления, такие как проблемы с деснами, усугубление пародонтита, рост микробов и инфекции из-за повышенного уровня сахара.