Доктор медицинских наук и врач-диетолог Маргарита Королева подчеркивает, что искусственные заменители сахара, такие как фруктоза и аспартам, не только не имеют значительных преимуществ перед обычным сахаром, но и могут привести к ожирению и депрессии.

Фруктоза, например, метаболизируется в печени, вызывая набор веса и метаболические изменения, а также блокирует гормон лептин, усиливая чувство голода. Аспартам, в свою очередь, может выделять токсичный метанол при нагревании, а также снижать уровень серотонина, что может способствовать развитию депрессии.

Королева рекомендует использовать натуральные подсластители, такие как стевия или патока, а также ограничивать употребление обычного сахара до умеренных объемов. Она заверяет, что небольшое количество сахара в рационе не причинит вреда здоровью, и отсутствует необходимость в заменителях сахара, сообщает Общественная Служба Новостей.