Врач Тананакина утверждает, что безопасно употреблять до 6 чайных ложек сахара в день

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина из клиники академика Ройтберга рекомендует ограничивать употребление продуктов с добавленными сахарами до 10% от общей калорийности в день и быть особенно внимательными к напиткам с высоким содержанием сахара, особенно для диабетиков.

Тананакина предупреждает о более высоком риске при употреблении газированных напитков, фруктовых соков и других сладких напитков с высоким гликемическим индексом, сообщает РИАМО.