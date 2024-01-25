Врачи и эксперты предлагают три необычных метода снижения уровня сахара в крови

Первый метод включает регулярные растяжки, которые, согласно исследованиям, способствуют более чем 10% снижению уровня глюкозы. Второй метод связан с правильным режимом сна и его продолжительностью в 7-7,5 часов, что согласно исследованиям также оказывает влияние на уровень сахара в крови.
Третий метод предполагает принятие горячей ванны при температуре около 40 градусов, что может снизить уровень сахара на 10%. Врачи подчеркивают, что эти методы не заменяют медицинские препараты, но могут быть использованы дополнительно для поддержания нормального уровня глюкозы и снижения риска развития диабета, сообщает NVL.
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