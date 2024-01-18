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Профессор Гарварда Фрэнк Ху опровергает полезность полного отказа от сахара
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:13

Профессор Гарварда Фрэнк Ху опровергает полезность полного отказа от сахара

Профессор питания и эпидемиологии Гарвардского университета, д. м.н. Фрэнк Ху, вместе с другими экспертами утверждает, что полный отказ от сахара не является полезным. Он подчеркивает, что для здорового питания важно минимизировать потребление добавленного сахара, особенно в обработанных продуктах.

Ху рекомендует ограничивать количество сахара, а некоторые его виды употреблять с осторожностью. Натуральные сахара не считаются абсолютно безопасными, но их преимущество заключается в наличии антиоксидантов и полезных веществ.

Врач-диетолог Сандра Дж. Аревало добавляет, что полный отказ от сахара требовал бы также отказа от углеводов, важного источника жизненной энергии. Таким образом, сахар не следует считать вредным, а вопрос заключается в умеренности его потребления, сообщает МедЗдрав.Инфо.

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