Диетолог Денисова предостерегает от скрытого потребления сахара и рекомендует методы его выявления в продуктах

Диетолог Наталья Денисова предостерегает от скрытого потребления сахара и рекомендует методы его выявления в продуктах. Врач советует обращать внимание на этикетки и избегать товаров, где сахар указан под разными названиями, такими как сахароза или кукурузный сироп.

Кроме того, она подчеркивает, что избегание обработанных продуктов и готовка дома позволяют контролировать количество добавляемого сахара. В статье также отмечается, что сахар может присутствовать в неожиданных продуктах, включая соусы, овощные консервы и колбасы. Врач советует заменять сладости натуральными альтернативами, такими как фрукты и сухофрукты, сообщает Sm.News.