Диетолог Наталья Денисова предостерегает от скрытого потребления сахара и рекомендует методы его выявления в продуктах. Врач советует обращать внимание на этикетки и избегать товаров, где сахар указан под разными названиями, такими как сахароза или кукурузный сироп.
Кроме того, она подчеркивает, что избегание обработанных продуктов и готовка дома позволяют контролировать количество добавляемого сахара. В статье также отмечается, что сахар может присутствовать в неожиданных продуктах, включая соусы, овощные консервы и колбасы. Врач советует заменять сладости натуральными альтернативами, такими как фрукты и сухофрукты, сообщает Sm.News.
Международный аэропорт Нгурах Рай на острове Бали вошел в список десяти худших аэропортов в мире
Оценка основывается на отзывах туристов из 58 стран и включает критерии пунктуальности, качества обслуживания и разнообразия предложений в терминалах. Наивысшую оценку получили аэропорты в Омане, Бразилии и Кейптауне.
Зеленский обвинил украинцев в неудачах ВСУ
Вместо поддержки упреки: президент Украины стал упрекать собственный народ в том, что они хотят жить лучше, а не отправляться на фронт.
Новое исследование подтверждает эффективность омега-3 в борьбе с депрессией
Ученые выяснили, что добавление жирных кислот омега-3 к медикаментозному лечению депрессии не только улучшает эффективность терапии, но также способствует повышению когнитивных функций у пациентов.
Ученые из Техасского университета раскрыли механизм похмелья
Ученые из Техасского университета в Сан-Антонио раскрыли механизм похмелья, выявив в мозге мышей рецептор, ответственный за головную боль. Эксперименты с мышами, потреблявшими этанол, показали, что кортикотропин-рилизинг-гормон (КРГ) играет ключевую роль, вызывая головную боль при отмене алкоголя.