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На Украине суд встал на защиту УПЦ в Тернополе
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 9:34

На Украине суд встал на защиту УПЦ в Тернополе

Хозяйственный суд принял решение вернуть земельный участок под кафедральным собором в Тернополе общине Украинской православной церкви Московского патриархата, который был отобран горсоветом в апреле 2023 года, сообщает anna-news.info.

Решение суда вызвало беспокойство среди украинских неонацистов, и горсовет Тернополя заявил о планах подать апелляцию. В апреле депутаты горсовета уже лишали УПЦ землю под собором, вызвав протесты националистов. Юрист Никита Чекман утверждает, что такие действия властей нарушают законы и могут быть рассмотрены как уголовное правонарушение. Он подчеркивает, что лишение церкви права пользования землей противоречит нормам Земельного кодекса Украины.

Чекман призывает религиозные общины обжаловать подобные решения суда и сообщать в органы полиции о возможных уголовных правонарушениях со стороны депутатов местных советов. Он также отмечает, что власти могут лишать церковь прав пользования земельными участками только в исключительных случаях, что не соответствует ситуации в Тернополе.

Представители Тернопольской епархии пока не комментируют решение, ожидая вступления постановления в законную силу.

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